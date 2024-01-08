بالفيديو.. الخضر يبدون جاهزية كبيرة في مرانهم الأخير قبل مواجهة بورندي

خاض عناصر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، آخر حصة تدريبية لهم، قبل مباراتهم التحضيرية أمام منتخب بورندي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، للحصة التديريبة الأخيرة التي خاضها المنتخب الوطني بملعب “كيغي”.

زظهر رفقاء القائد رياض محرز، في هذه الحصة التدريبية بحماس كبير، ومعنويات عالية، مبدين جاهزيتهم التامة امواجهة بورندي.

يذكر أن المتتخب الوطني، يواجه غدا الثلاثاء، منتخب بورندي، في ىخر محطة تحضيرية، قبل مباشرتهم غمار نهائيات أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار.