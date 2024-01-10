بالفيديو.. الخضر يتعرضون لـ “الجوسسة” بـ “الدرون” في أول حصة بكوت ديفوار

تعرض لاعبو الخضر إلى الجوسسة من قبل أطراف مجهولة خلال الحصة التدريبية الأولى التي أجروها بـ “بواكي” في كوت ديفوار.

و ألقت الشرطة الإيفوارية القبض على المتجسس الذي كان يعتمد على “الدرون”، وهي التقنية التي أصبحت تعتمد عليها عدد من المنتخبات.

كما كشف موفد”النهار” أن الشرطة تباحثت عن هوية “الجاسوس”، الذي اراد اختراق الحصة التدريبية بمدينة بواكي، التي أجراها “محاربو الصحراء”.

للإشارة، أن الحصة التدريبية جرت وسط تشديدات أمنية كبيرة بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي الذي اراد الاستعدادات بتدريبات مغلقة حتى في وجه الاعلاميين للتركيز جيدا على الامتحان القادم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–