بالفيديو.. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية بكامبالا قبل مواجهة أوغندا

أجرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية لها، تحسبا للمواجهة المقبلة التي ستجمعهم غدا الإثنين، بمنتخب أوغندا.

وأجرت العناصر الوطنية، هذه الحصة التدريبية على ملعب “مانديلا الوطني”، الذي سيحتضمن مباراتهم أمام أوغندا.

وسمحت هذه الحصة التدريبية، لرفقاء اسماعيل بن ناصر، باكتشاف أرضية الميدان، وأخذ معالمهم، قبل مواجهة المتخب الأغندي.

كما أتاح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الفرصة للصحافة، وبعض أنصار الخضر المتواجدين بأوغندا، لحضور الربع ساعة الأول من هذه الحصة التدريبية.

يذكر أن المبارة التي ستجمع غدا الإثنين، المنتخب الوطني، بنظيره الأوغندي، تدخل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.