بالفيديو.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية بلوزاكا

الرياضة
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بالفيديو.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية بلوزاكا
بقلم كريم.تيغرمت

أجرى المنتخب الوطني صبيحة اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية بلوزاكا استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا، لحساب تصفيات “الكان”.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن إجراء رفقاء سواداني، لحصة استرجاع واسترخاء، تحت إشراف كل من عمارة مرواني، وسيرج رومانو.

وأخضع الطاقم الفني للخضر، لاعبي المنتخب الوطني، لعمل بدني، قبل انتقالهم للعمل بالكرة، في الملعب التابع للفندق الذي يتواجدون به.

وسيكون أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، على موعد أمسية اليوم، انطلاقا من الساعة الـ17:00، مع حصة فيديو، لمعاينة منافسهم المقبل، منتخب بوتسوانا.


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