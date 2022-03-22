بالفيديو.. الخضر يجرون أول حصة تدريبية مغلقة في غينيا الإستوائية

أجرى المنتخب الوطني أول حصة تدريبية اليوم خلال التربص المغلق بمدينة مالابو في غينيا الإستوائية وسط حرارة عالية. حسبما كشف عنه موفد النهار إلى غينيا الإستوائية.

كما خصّص الناخب الوطني جمال بلماضي الحصة التدريبية الأولى من أجل الإسترجاع والتعوّد على الأجواء المناخية التي وصلت إلى حد 30 درجة مئوية بذات المدينة.

كما سيجري زملاء القائد رياض محرز مساء اليوم ثاني حصة تدريبية في مالابو التي ستكون مخصّصة للجانب التكتيكي.

الفيديو:

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