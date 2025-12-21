بالفيديو.. “الخضر” يدخلون أجواء الـ”كان”

خاضت عناصر المنتخب الوطني، أمس السبت، أولى حصصها التدريبية في الأراضي المغربية، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

وكان وفد “الخضر” قد حط الرحال، بالمغرب، أول أمس الجمعة. بعد تربص قصير أقيم منذ الاثنين الفارط، بمركز سيدي موسى، استعدادا للـ”كان”. على أن يتركز العمل في المغرب على الجانبين الفني والتكتيكي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني. على “فيسبوك” فيديو مقتضب من أول حصة لرفقاء رياض محرز، في المغرب، تحت عنوان “الخضر” يدخلون المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل مواجهة السودان.

وجرت الحصة التدريبية، تحت أنظار رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”. وليد صادي، وسط تركيز عالٍ من، أشبال فلاديمير بيتكوفيتش. يعكس رغبتهم في تقديم دورة مشرفة والوصول إلى أبعد محطة.

ويرتقب أن يدشن بطل نسخة 2019، مشواره في الـ”كان” هذا الأربعاء. بمواجهة صعبة أمام السودان، قبل ملاقاة بوركينافاسو الأحد المقبل الـ 28 ديسمبر الجاري، واختتام المجموعات بمواجهة غينيا الاستوائية بعدها بـ 3 أيام.