بالفيديو.. الخضر يسقطون على أرضهم ويودعون “الكان”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. الخضر يسقطون على أرضهم ويودعون “الكان”
بقلم حكيم شق الطين

مني المنتخب الوطني لأقل من 23 عام بخسارة أمام غانا بهدف للاشيئ، على ملعب 8 ماي بسطيف، كلفتهم الغياب عن كان مصر نوفمبر 2019.

وسجل للمنتخب الغاني ياو يابوه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء مباغتا دفاع الخضر، ليكون كافيا لتأهل النجوم السوداء للبطولة الإفريقية.
ويذكر أن الخضر عادوا من أكرا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، غير أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام منتخب غانا المتمرس في هذه المنافسة.
وبهذا لن يشارك بصفة رسمية المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية المقررة شهر أوت 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو .
هذا وستتنافس 8 منتخبات إفريقية على ثلاث بطاقات مؤهلة لهذا الحدث العالمي، من خلال المشاركة في كأس إفريقيا المقامة بمصر شهر نوفمبر المقبل.
وجاءت المنتخبات الإفريقية المتأهلة لهذه الدورة على النحو التالي: مصر،الكاميرون،غانا،جنوب إفريقيا،مالي،زامبيا،نيجيريا، وكوت ديفوار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698356

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com