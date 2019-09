بالفيديو.. الخضر يسقطون على أرضهم ويودعون “الكان”

وسجل للمنتخب الغاني ياو يابوه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء مباغتا دفاع الخضر، ليكون كافيا لتأهل النجوم السوداء للبطولة الإفريقية.

ويذكر أن الخضر عادوا من أكرا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، غير أنهم لم يستطيعوا الصمود أمام منتخب غانا المتمرس في هذه المنافسة.

وبهذا لن يشارك بصفة رسمية المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية المقررة شهر أوت 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو .

هذا وستتنافس 8 منتخبات إفريقية على ثلاث بطاقات مؤهلة لهذا الحدث العالمي، من خلال المشاركة في كأس إفريقيا المقامة بمصر شهر نوفمبر المقبل.

وجاءت المنتخبات الإفريقية المتأهلة لهذه الدورة على النحو التالي: مصر،الكاميرون،غانا،جنوب إفريقيا،مالي،زامبيا،نيجيريا، وكوت ديفوار.

69' Goal Ghana. Yaw Yeboah gives the visitors the 1-0 lead, and the advantage on aggregate. Algeria must score to level the score. pic.twitter.com/zh0Gh88RW7

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) September 10, 2019