بالفيديو.. “الخضر” يشدون الرحال صوب مالمو تحسبا لمواجهة السويد

شدّ وفد المنتخب الوطني الرحال صوب مدينة مالمو لمواجهة منتخب السويد في اطار الاستعدادات للمباريات التصفوية لكأس افريقيا المقبلة.

وستعرف مباراة يوم غد غياب الثلاثي بن عيادة بسبب الاصابة وحماش وماندريا بسبب الانشغالات مع انديتهما. و كان المنتخب الوطني قاد عاد من مدينة وهران اين تربص بمركز التحضيرات في سيدي موسى بالعاصمة.

قبل أن يتنقل صبيحة اليوم الى مطار هواري بومدين بالعاصمة، و يغادر إلى السويد لإجراء ثاني مباراة ودية.

يذكر. ان لقاء السويد يعتبر ثاني محطة ودية بعد لقاء المالي الذي انتهى بالتعادل الايجابي هدف مقابل هدف.

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