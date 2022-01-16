بالفيديو.. الخضر يصلون ملعب جابوما وسط كورتاج رائع للأنصار

وصل في حدود الساعة السادسة والنصف المنتخب الوطني الجزائري الى ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية تحسبا لمواجهة مُنتخب غينيا الإستوائية.

وانطلقت الحافلة من مقر اقامة الوفد الجزائري وسط كورتاج جميل لأنصار الخضر المتواجدون بمدينة دوالا لمناصرة أبطال إفريقيا.

ورافق الأنصار الحافلة طيلة الطريق الرابط بين الفندق وملعب جابوما كما صنعوا أجواء رائعة طيلة الرحلة القصيرة.

وحفزت هاته الخرجة كثيرا المنتخب الوطني للفوز على غينيا الإستوائية في لقاء الجولة الثانية من دور مجموعات الكان.