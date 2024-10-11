بالفيديو .. الخضر يصلون ملعب عنابة لاستئناف التحضيرات

التحق لاعبو الخضر بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، منذ قليل، للقيام بعملية الاسترجاع، بعد 24 ساعة من مواجهة الطوغو بالملعب نفسه التي انتهت بالفوز بخماسية مقابل واحد.

وفضّل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش برمجة حصة استرجاع قبل التنقل إلى الطوغو لمواجهة الطوغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقرر الناخب الوطني مواصلة العمل الجدي بالتركيز على الجانبين البدني والتكتيكي تحسبا لمواجهة الإياب أمام الطوغو يوم الاثنين القادم. بهدف تحقيق نتيجة ايجابية وضمان التأهل إلى “الكان” القادم.

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