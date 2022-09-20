بالفيديو.. الخضر يصلون وهران تحسبا لمواجهتي غينيا ونيجيريا

حل منذ لحظات المُنتخب الوطني الجزائري بولاية وهران تحسبا لخوض المواجهتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا.

حيث حطت الطائرة الخاصة لوفد الخضر بمطار أحمد بن بلة بمدينة الباهية بعد رحلة استغرقت ساعة من الزمن.

كما تم استقبال أبطال إفريقيا سنة 2019 على طريقة الكبار بتواجد فرقة الخيالة قبل توجههم صوب مقر إقامتهم.

ويواجه زملاء القائد، رياض محرز، مُنتخب غينيا يوم الجمعة وديا بملعب ميلود هدفي بوهران.