بالفيديو.. الخضر يصنعون أجواء رائعة وسط حضور الإعلام المصري

صنع لاعبو الخضر أجواء رائعة خلال التدريبات التي جرت، اليوم الأحد، التي جرت بملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات زسط حضور قوي للاعلام المصري.

وعرفت الحصة التدريبية منح الناخب الوطني جمال بلماضي الحرية التامة للاعبين للتعامل مع الكرة، حيث تجمع اللاعبون وسط الملعب وأبرزوا فنياتهم المعتادة تحت أنظار جمال بلماضي.

وكان القائد رياض محرز و رفقائه قد أجروا أخر حصة تدريبية بملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات، بحضور اللاعبين ووسط حضور الإعلام المصري الذي ركز على كل صغيرة وكبيرة.

ويتعامل الإعلام المصري بشكل دقيق مع المباراة رغم وديتها، الأمر الدي يؤكد قوة الخضر والصورة الجيد التي يمتلكها لدى المصريين عامة.

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