بالفيديو.. الخضر يقومون بجولة بمقر إقامتهم بزيمبابوي  

الرياضة
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بالفيديو.. الخضر يقومون بجولة بمقر إقامتهم بزيمبابوي  
بقلم كريم تيغرمت

قامت عناصر المنتخب الوطني، صبيحة اليوم الأحد، بجولة في مقر إقامتهم بزيمبابوي، عشيت مواجهة العودة أمام منتخب زيمبابوي

ونشر موقع الفاف، مقطع فيديو، لرفقاء القائد رياض محرز، ومخنلف أطقم الخضر، خلال جولتهم في محيط مقر إقامتهم بزيمبابوي.

وتفدت عناصر المنتخب الوطني، الخروج من مقر إقامتهم، تفاديا للإختلاط مع الأجانب، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا قبل 24 ساعة، عن المواجهة التي ستجمع أشبال جمال بلماضي، بمنتخب زيمبابوي، ضمن تصفيات أمم إفريقيا، والمقررة غدا الإثنين، بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.


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