إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. الخضر ينهون تربص مالابو وينطلقون إلى الكاميرون

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. الخضر ينهون تربص مالابو وينطلقون إلى الكاميرون
المنتخب الوطني
  • 294
  • 0

انهى الخضر اليوم الخميس تربص مالابو في غينيا الإستوائية، أين شدوا الرحال مباشرة إلى الكاميرون.

كما جرت رحلة الكتيبة الوطنية وسط أجواء وظروف مريحة حسبما كشفه موفد النهار إلى غينيا الإستوائية.
وسينهي المنتخب الوطني تحضيراته بالكاميرون تحسبا لمباراة السد التي تجري غدا الجمعة بـ “جابوما” بمدينة دوالا.

يذكر أن الكتيبة الوطنية ستلعب مباراة الإياب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 29 مارس.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/3EvRf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر