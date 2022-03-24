بالفيديو.. الخضر ينهون تربص مالابو وينطلقون إلى الكاميرون

انهى الخضر اليوم الخميس تربص مالابو في غينيا الإستوائية، أين شدوا الرحال مباشرة إلى الكاميرون.

كما جرت رحلة الكتيبة الوطنية وسط أجواء وظروف مريحة حسبما كشفه موفد النهار إلى غينيا الإستوائية.

وسينهي المنتخب الوطني تحضيراته بالكاميرون تحسبا لمباراة السد التي تجري غدا الجمعة بـ “جابوما” بمدينة دوالا.

يذكر أن الكتيبة الوطنية ستلعب مباراة الإياب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 29 مارس.

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