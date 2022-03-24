بالفيديو.. الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الكاميرون بجابوما

آجرى أمسية اليوم الخميس المُنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الكاميرون.

الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل موقعة الجمعة جرت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

كما عرفت الحصة التدريبية حضور كل اللاعبين وانطلقت في حدود الساعة السادسة وهو نفس توقيت اللقاء.

وكانت الحصة التدريبية الأخيرة لمحاربي الصحراء مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط.

وكان الخضر قد التحقوا صبيحة اليوم بدوالا قادمين من مالابو على أن يواجهوا الكاميرون غدا في لقاء الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.