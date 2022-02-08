بالفيديو.. الخليفي:”هذه بمثابة بداية علاقة مُشتركة بين الجزائر وبيين سبورت”

كشف، ناصر الخليفي، أن اجتماعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان مُثمرا من كل النواحي.

رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي قال عقب اللقاء.

“تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث كان لقاء مُمتاز، ومُثمر”.

كما أضاف:”إن شاء الله ستكون هذه بداية علاقة مُشتركة بين الجزائر والمؤسسات الكبيرة كبيين سبورت”.

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