بالفيديو.. الخُضر يجرون آخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة سويسرا

أجرى لاعبو المنتخب الوطني، أمسية اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية لهم، استعدادا لمواجهة منتخب سويسرا، لحساب دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة “X”، للحصة التدريبية التي أجراها الخُضر.

كما أظهرت “الفاف”، من خلال هذا الفيديو، الأجواء الإيجابية التي سادة تدريبات “الخُضر”، والعزيمة الكبيرة التي أبداها رفقاء القائد رياض محرز.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه نظيره السويسري فجر هذا الجمعة برسم دور الـ32 من كأس العالم 2026.