بالفيديو.. “الخُضر” يحسمون الشوط الأول بثنائية أمام الصومال ويقتربون من المونديال

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره الصومالي متفوقًا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب ميلود هدفي بوهران.

لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

دخل أشبال المدرب بيتكوفيتش اللقاء بقوة، وفرضوا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى. إذ افتتح المهاجم، محمد أمين عمورة، باب التسجيل في الدقيقة السادسة بعد عمل فردي مميز من القائد رياض محرز الذي تلاعب بمدافعي الخصم، قبل أن يرسل عرضية دقيقة حولها عمورة بركلة جميلة على الطائر إلى الشباك، مانحًا التقدم لـ”الخُضر”.

بعدها، واصل المنتخب الوطني ضغطه الهجومي، ليضيف القائد رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ19 بعد توغل رائع من متوسط الميدان الجزائري شايبي، على الجهة اليمنى للحارس المنافس، ورفع كرة متقنة لمحرز الذي روّضها بإحكام وسددها بقوة بقدمه اليسرى، لتستقر في شباك الحارس الصومالي.

الأداء الهجومي المميز وفعالية الخط الأمامي جعلا الجماهير في مدرجات ملعب وهران تعيش أجواء حماسية. وبدا واضحًا إصرار العناصر الوطنية على حسم التأهل مبكرًا نحو نهائيات كأس العالم 2026.

وفي حال الحفاظ على هذه النتيجة، سيرفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 22 نقطة، ليضمن رسميًا تأهله إلى المونديال، مواصلًا مشواره بثبات في طريق استعادة المجد العالمي.

MAHREZ ET L’ALGÉRIE FONT LE BREAK !!!! 🇩🇿pic.twitter.com/hbzG0T7vYe — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 9, 2025