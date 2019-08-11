بالفيديو.. الدالية تقاسم نزلاء دار المسنين والطفولة المسعفة بالعاصمة فرحة عيد الأضحى

زارت وزير التضامن الوطني والأسرة غنية الدالية، صبيحة اليوم الأحد، دار المسنين بباب الزوار ومركز الطفولة المسعفة بالمحمدية في العاصمة.

أين تقاسمت الوزيرة وكذا الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية للجزائر العاصمة والمنتخبين المحليين أجواء عيد الأضحى مع النزلاء.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، تم نحر الأضاحي وتوزيع هدايا على نزلاء دار المسنين وكذا مركز الطفولة المسعفة.

حيث توجهت وزيرة التضامن،بأخلص التهاني لكل الشعب الجزائري،والمقيمين بمراكز العجزة والطفولة المسعفة،والمرضى المتواجدين بالمستشفيات عبر كل التراب الوطني،بمناسبة عيد الأضحى.

بالإضافة إلى كافة أسلاك الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي الساهرين على حماية البلاد.