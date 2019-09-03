بالفيديو.. الدوحة تكشف عن شعار مونديال قطر 2022

أُعلن اليوم الثلاثاء بالدوحة، عن شعار بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم في نسخته الأولى في العالم العربي.

يتبنى الشعار الرسمي للنسخة 22 من المونديال، عناصر مميزة من الثقافتين المحلية والعربية ولمسات من عالَم اللعبة الجميلة.

الانحناءات الشديدة في التصميم تمثّل تموّجات الكثبان الرملية، بينما تشير العقدة الشريطية المتكاملة إلى الرقم ثمانية

وهو عدد الاستادات المذهلة التي ستستضيف بين جنباتها العرس الكروي العالمي.

أما شعار اللانهاية بحدّ ذاته فيوحي بالطبيعة المترابطة والمتقاربة لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وإلى جانب كون التصميم يستحضر الشكل الفريد للكأس الذهبية للبطولة، فإن الشكل المركزي للشعار مستلهمٌ من الشال الصوفيّ التقليدي

الذي يتدثّر به الإنسان خلال فصل الشتاء في كافة أرجاء العالم، وفي العالم العربي ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.

كما توحي هذه القطعة من الملابس الشتوية بتاريخ تنظيم البطولة كون هذه ستكون النسخة الأولى من كأس العالم خلال نوفمبر وديسمبر.

أما نسق الخط المستخدم للنصوص المرافقة للشعار الرسمي فيتبنى رؤية جديدة لجماليات الخط العربي التقليدي بنمط جديد ومعاصر

مستلهَمٍ من المنطقة وآسيا، بينما يمزج بأناقة بين جماليات التراث والحداثة.