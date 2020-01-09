بالفيديو.. الدوري الفرنسي يستحضر أجمل لقطات بلماضي مع مارسيليا

الرياضة
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بالفيديو.. الدوري الفرنسي يستحضر أجمل لقطات بلماضي مع مارسيليا
بقلم يونس رزيق

إستحضرت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي هدف بلماضي الرائع مع فريق أولمبيك مارسيليا، والذي نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي باللغة العربية تغريدة هنأت من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي بتتويجه بلقب أفضل مدرب في القارة السمراء والتي جاء فيها:

” جميل جمال كلاعب وأيضا كمدرب وهو الأفضل في أفريقيا لعام 2019!”


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