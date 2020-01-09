بالفيديو.. الدوري الفرنسي يستحضر أجمل لقطات بلماضي مع مارسيليا

ونشرت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي باللغة العربية تغريدة هنأت من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي بتتويجه بلقب أفضل مدرب في القارة السمراء والتي جاء فيها:

” جميل جمال كلاعب وأيضا كمدرب وهو الأفضل في أفريقيا لعام 2019!”

من الذاكرة| جمال بلماضي يبدأ الهجمة بشكل جميل، وينهيها بشكل رائع مع @OM_Arab! كما هي العادة جميل جمال كلاعب وأيضا كمدرب وهو الأفضل في أفريقيا لعام 2019! 😍👏#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/LMooTak2Kl

— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 9, 2020