بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتعثر على سلم الطائرة

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال صعوده درجات سلم الطائرة الرئاسية. عندما كان بصدد مغادرة العاصمة البولندية، وارسو، بعد زيارة أكد فيها التعهد بالدفاع عن حلف شمال الأطلسي.

وتظهر المقاطع المنشورة لبايدن، كيف تعثر قبل أن يصل إلى نهاية سلم الطائرة، لكنه تمالك نفسه سريعا، والتف لتحية مودعيه.

وتعهد خلال الزيارة “بالدفاع عن كل شبر من حلف شمال الأطلسي”؛ لطمأنة الحلفاء بالجناح الشرقي لأوروبا. ووصف تعليق روسيا لمعاهدة تاريخية للحد من الأسلحة النووية بأنه “خطأ فادح”.

وجاءت تصريحات بايدن خلال محادثات مع دول شرق أوروبا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وارسو. بعد يومين من زيارة مفاجئة إلى كييف.

وألقى بايدن خطابا أمام الآلاف في وسط وارسو الثلاثاء، وقال؛ إنه يجب مواجهة “المستبدين” من أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل ذلك بساعات، ألقى بوتين خطابا مطولا مليئا بالانتقادات للقوى الغربية، التي ألقى عليها مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا.

كما قال بايدن؛ إن الغرب لم يتآمر مطلقا لمهاجمة روسيا، وإن الغزو كان اختيار بوتين.

وعلق بوتين مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت التي أبرمت في 2010. للحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية، التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها. وحذر من أن موسكو بوسعها استئناف إجراء اختبارات نووية.

وردا على سؤال عن قرار بوتين، قال بايدن لدى توجهه للاجتماع مع الحلفاء في شرق أوروبا. فيما تعرف بمجموعة بوخارست تسعة: “ارتكب الرئيس الروسي خطأ فادحا”.

كما أضاف: “التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي واضح تماما. المادة الخامسة التزام مقدس. تعهدت به الولايات المتحدة. سندافع عن كل شبر من حلف شمال الأطلسي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور