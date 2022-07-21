بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يعلن إصابته بالسرطان

خلال خطاب ألقاه يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن طريق الخطأ إنه مصاب بالسرطان.

وأثار الرئيس الأمريكي حالة من الذعر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه مصاب بالسرطان.

وتم الاعلان عن اصابة بايدن بالسرطان عندما أوضح الرئيس التأثير السلبي للوقود الأحفوري. والتلوث الذي يسببه على صحة الإنسان.

وقال بايدن، خلال كلمةٍ بمناسبة التغّير المناخي: “كبرت وأنا معي السرطان”. موجّهاً أصابع الاتهام إلى “انبعاثات مصافي النفط التي كانت بالقرب من منزل طفولته في كلايمونت بولاية ديلاوير”.

وتابع بايدن: “لهذا أنا والكثير من الأشخاص كبرنا ومعنا السرطان. ولماذا كانت ديلاوير لفترة طويلة فيها أعلى معدلات السرطان في الولايات المتحدة”.

وسرعان ما أصدر البيت الأبيض بيانًا نفى فيه تصريحات الرئيس الأمريكي. وأن ما كان يقصد قوله هو أنه كان مصابًا بسرطان الجلد في الماضي.

متى أصيب الرئيس الأمريكي بايدن بسرطان الجلد؟

في التقرير الطبي الذي أصدره المرشح آنذاك جو بايدن عند ترشحه لمنصب الرئيس. أفاد بأنه قد تمت إزالة العديد من سرطانات الجلد الموضعية غير الميلانينية. للتأكد من أن سرطان الجلد لا يعود مرة أخرى، فإنه يخضع لمراقبة جلدية لكامل الجسم. لا يذكر التقرير الطبي بالضبط متى كان مصابًا بالسرطان.

ومع ذلك ، فإن السرطان هو مصدر قلق لعائلة بايدن. توفي الابن الأكبر للرئيس بايدن، بو بايدن. بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن عمر يناهز السادسة والأربعين.