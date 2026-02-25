بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لشركة “أوريدو” يزور مولودية الجزائر

زار الرئيس التنفيذي لشركة متعامل الهاتف النقال “أوريدو”، روني طعمة، سهرة أمس الثلاثاء، فريق مولودية الجزائر.

ونشر إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسيمة للنادي على “فايس بوك”، مقطع فيديو، لهذه الزيارة التي شهدتها تدريبات الفريق، من الرئيس التنفيذي لشركة “أوريدو”.

وجاءت هذه الزيارة التي قام بها روني طعمة، للمولودية، حرصا ممنه على تهنئة الفريق لتتويجهم بلقب كأس السوبر.

وكما استغل الرئيس التنفيذي لشركة “أوريدو”، روني طعمة، هذه المناسبة، صكا ماليا، دعما للنادي، وتحفيزا للاعبين، من أجل مواصلة النجاحات.