بالفيديو.. الرئيس بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الاربعاء.

واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والموافقة على مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه وزير التكوين والتعليم المهنيين.

كما ناقش مجلس الوزراء وصادق على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في 4 أوت 2004،

المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي عرضه وزير التجارة.

واصل مجلس الوزراء أشغاله بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،الذي عرضه وزير التجارة.

كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق عقد 17 جانفي 2010 المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسوناطراك وكذا الشركات الأجنبية “انيل” و”ريبسول” و”جي.دي.أف” سويز لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط البحث المسمى “جنوب-شرق اليزي الكتل 232 و 241.أ”.

ويتمثل الملحق في التحويل المجاني لفائدة مجمع سوناطراك للحصص التي تملكها المؤسستين الأجنبيتين “انيل” و”جي.دي.أف سويز” في الحقل المذكور آنفا.

كما وافق رئيس الجمهورية على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة و”الجزائرية لتسيير الطرق السيارة” والشركة الصينية “سيتيك” لاستكمال الشطر الأخير 84 كلم من الطريق السيار شرق-غرب بين ضاحية الذرعان والحدود التونسية.

من جهة أخرى أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات.

كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وانهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.

واستغل رئيس الجمهورية في الأخير هذا الاجتماع لدعوة المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات هذا الخميس من اجل تجديد المجالس البلدية والولائية.

وأشار رئيس الدولة إلى أن المجالس المحلية التي سيتم انتخابها للسنوات الخمسة المقبلة ستشكل أداة لتثمين الموارد العمومية لصالح المواطنين كما ستكون حلقة أساسية في عصرنة المرفق العمومي التي تعكف البلاد على تحقيقها لفائدة المواطن والدولة.