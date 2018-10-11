بالفيديو…الرئيس بوتفليقة يعطي الموافقة على رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بورقلة

أعلن والي ولاية ورقلة “عبد القادر جلاوي” اليوم الخميس، أنه تم رفع التجميد نهائيا عن مشروع المستشفى الجامعي بالولاية.

وقال الوالي على هامش فعاليات إمضاء إتفاقية رعاية وتمويل المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لنادي شباب ورقلة

” إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعطى موافقته الرسمية لرفع التجميد عن مشروع مستشفى ورقلة الجامعي”.

ويعد المستشفى الجامعي بورقلة من بين أهم المشاريع في قطاع الصحة، التي قررت الحكومة سنة 2013.

إلا أن الظروف الإقتصادية للبلاد، ودخول الحكومة سياسة التقشف حال دون ذالك، ليقوم رئيس الجمهورية برفع التجميد رسميا.

كما يعتبر من أبرز مطالب سكان الجنوب وأولوية المواطن في الجنوب الكبير.