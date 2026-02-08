بالفيديو.. الرئيس تبون يأخذ صورًا تذكارية مع وفد “الفيفا” الحامل لمجسم لكأس العالم وأساطير الكرة الجزائرية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وفدًا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر حاملاً مجسّم كأس العالم.

وقد ضمّ وفد الفيفا شخصيات كروية بارزة، يتقدمهم النجم الدولي الألماني الأسبق يورغان كلينسمان، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة الكروية العالمية.

وشهد اللقاء حضور نخبة من نجوم الكرة الجزائرية السابقين، من بينهم رابح ماجر، لخضر بلومي، صالح عصاد، ومحمد معوش.

كما عرفت المناسبة حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ولاعبين حاليين على غرار إبراهيم مازة وزين الدين بلعيد ولوكا زيدان.

وخلال هذا الاستقبال، قدّم وفد الفيفا لرئيس الجمهورية هدية تذكارية تمثلت في مجسّم مصغّر لكأس العالم، قبل التقاط صور تذكارية بالمناسبة، في أجواء تعكس عمق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الدولي لكرة القدم.