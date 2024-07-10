بالفيديو.. الرئيس تبون يدخل أرضية ميدان ملعب تيزي وزو ويصافح قدامى لاعبي شبيبة القبائل

نزل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى ملعب حسين أيت أحمد بولاية تيزي وزو، ذلك على هامش الزيارة التي قام الرئيس تبون إلى الولاية.

ونزل الرئيس إلى أرضية ميدان المجاهد حسين ايت أحمد أين قام بمصافحة قدامى لاعبي شبيبة القبائل.

وكان الرئيس قد أشرف بالمدخل الغربي إلى مدينة تيزي وزو على تدشين هذا الملعب الذي أنجز بمواصفات عالمية و يتسع لـ 50 ألف مقعد.