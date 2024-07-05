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الرياضة

بالفيديو.. الرئيس تبون يسلم الكأس التاسعة لشباب بلوزداد

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. الرئيس تبون يسلم الكأس التاسعة لشباب بلوزداد
تبون
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سلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كأس الجمهوية التاسعة لقائد فريق شباب بلوزداد سفيان بوشار بعد التتويج على حساب مولودية الجزائر.

وعاش الرئيس تبون أجواء النهائي الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي وسط احتفالات كبيرة من أنصار الفريقين الذين صنعوا أجواء رائعة في المدرجات.

وكان فريق شباب بلوزداد قد توج بالكأس بهدف المدافع شعيب كداد الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة الذي كان كفيلا لمنح الفريق البلوزدادي الكأس.

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