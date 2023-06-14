بالفيديو.. الرئيس تبون يشكر روسيا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن ساحة الأمير عبد القادر بموسكو دليل على العلاقة التاريخية بين الشعبين الجزائري والروسي.

وجاء تصريح الرءيس تبون، عقب تدشين ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة الروسية موسكو.

وصرح الرئيس تبون “ساحة الأمير عيد القادر تدل على الصداقة العريقة بين الجزائر وروسيا”

وأضاف الرئيس تبون “فخورون جدا أن يتواجد اسم الأمير عبد القادر في أجمل ساحة في روسيا، وفي موسكو عاصمة التاريخ”.

وختم الرئيس تبون “شكرا لكل أصدقائنا الروس”.