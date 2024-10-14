بالفيديو .. الرابطة الفرنسية تهنئ ثنائي الخضر بنشر رقصة الحلاق الجزائري الشهيرة

هنأ الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم ثنائي المنتخب الوطني الناشط في “الليغ 1” عيسى ماندي وسعيد بن رحمة. بعد قيادتهما الخضر للتأهل إلى كأس إفريقيا 2025.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة الكروية في فرنسا مقطع فيديو للثنائي ماندي وبن رحمة. وهما يرقصان على طريقة الشاب الجزائري الحلاق الذي صنع الحدث برقصته الشهيرة.

وكتبت “الليغ 1” في المنشور ذاته عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس: “احتفال التأهل للكان مقدّم لكم براعية ماندي و بن رحمة”.

كما نشرت الصفحة الرسمية للبطولة الفرنسية صورة المهاجم أمين غويري وكتبت عليها “إفريقيا غير مستعدة لهذا المنتخب”.

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