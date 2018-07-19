بالفيديو ..الرابعة صباحا موعد استقبال العرائس عند “الحفافة”

تجري العرائس أياما قبل زفافها سباقا ماراطونيا من أجل الظفر بصالون حلاقة في ساعة مبكّرة.

وتعرف صالونات الحلاقة، في موسم الصيف والأعراس، اكتظاظا كبيرا بالعرائس.

وهو ما جعلهن يسعين جاهدات للظفر بموعد عند الحلاقة في ساعة مبكرة.

لدرجة أن الأمر وصل بهن للذهاب لصالونات الحلاقة على الساعة الرابعة صباحا من أجل أن يكملن في ساعة مبكرة.

وقال فؤاد خراز خبير التجميل، إنه نظرا لكثرة توافد العرائس على صالون الحلاقة تم تحديد موعد استقبالهن بدءا من الساعة الرابعة صباحا، لأن عملية التزيين والمشط للعروس تتطلب وقتا كبيرا.