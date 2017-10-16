بالفيديو ..الرضيعة جيهان تعاني من مرض نادر وعائلتها تناشد المحسنين

ناشدت عائلة الرضيعة جهان من المحسنين مساعدتها من اجل إجراء عملية لفلذة كبهم التي تعاني من تشوه كبير في الرأس.

وتعاني الرضيعة جهان من ولاية جيجل ذات العامين من تشوه في الرأس تسبب في تضخم حجمه بشكل هائل.

وأدى المرض النادر الذي أصاب الرضيعة إلى شلها بفعل حجم رأسها الذي أصبح هائلا ومنعها من الوقوف أو حتى الحبو.

وأكد والد الرضيعة “نبيل” أن جيهان يمكن معالجتها في تونس بقيمة 13 ألف دينار تونسي ما يعادل 104 مليون سنتيم.

ويعرف المرض الذي أصاب جيهان بالشذوذ العصبي ويؤدي لزيادة حجم المساحات التي تحتوي على السائل النخاعي ويسبب ضغط على الدماغ.