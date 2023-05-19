بالفيديو.. الركراكي يحل بملعب نيلسون مانديلا لمتابعة نهائي CAN u17

تواجد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي بملعب نيلسون مانديلا قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس افريقيا لأقل من 17 سنة.

و ستجري المباراة بين منتخب المغرب و منتخب السنغال بداية من 22:00 سا بملعب نيلسون مانديلا سوط أجواء احتفالية جزائرية خالصة.

كما ستعرف المباراة النهائية متابعة عدد كبير من الجماهير خاص من الجزائريين الذي فضّلوا حضور المباراة والحفل الاختتامي في الوقت نفسه.

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