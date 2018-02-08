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بالفيديو.. الرياح تفضح السر وراء تسريحة ترامب

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بالفيديو.. الرياح تفضح السر وراء تسريحة ترامب
بقلم أمينة ج

تسببت الرياح القوية في فضح السر الكامن وراء تسريحة دونالد ترامب، المثيرة للجدل.

و أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب أثناء صعوده إلى طائراته الرئاسية وسط رياح قوية جدا تسببت في طيران شعره من الخلف
بشكل كشف عن وجود مناطق صلعاء في رأسه.
للإشارة، كانت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا قالت في وقت سابق أن والدها البالغ من العمر 71 سنة

اختار إخفاء الصلع بتسريحة وكريمات خاصة كما قام بزراعة بعض الشعر.

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التعليقات (1)

  • Arabic

    عادي الله يهديكم حتى حاجة ماهي غريبة الصلع ظاهرة معروفة عند الرجال وخاصة مع تقدم السن ، 71 سنة راه محظوظ كيبقولو بعض الشعيرات

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