بالفيديو.. الريان ينهار بحضور براهيمي السيئ

تسبب أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” في توديع فريقه “الريان” القطري لمنافسة كأس رابطة أبطال أسيا.

زملاء الأسمر الجزائري انهزموا على أرضية ميدانهم بخماسية كاملة دون رد ضد الضيف إستقلال طهران الإيراني لحساب الدور الإقصائي.

وكان الجناح الجزائري سببا رئيسيا في تلقي الريان للهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تضييعه للكرة في وسط الميدان.

هذا كما ضيع لاعب الخضر الكرة 25 مرة خلال المباراة ماجعل الجميع يطرح العديد من التساؤلات عن سبب تراجع أداء براهيمي.