بالفيديو.. الساورة تحقق فوزا ثانيا بشق الأنفس

تمكن نادي شبيبة الساورة مساء اليوم الخميس، من تحقيق فوز ثاني صعب عبر نظيره تيليكوم الجيبوتي في بطولة كأس العرب للاندية البطلة.
وجاء الفوز الصعب لنسور الساورة على ارض المغرب بهدف في الدقيقة 91 من عمر اللقاء عن طريق فاتح طالح
وبهذه النتيجة يحقق الساورة الفوز الثاني في البطولة بعد أن تمكن بالفوز في الجولة الأولى على حساب نادي فومبوني من جزر القمر.
بهدف في الوقت القاتل..#شبيبة_الساورة الجزائري يخطف 3 نقاط مهمة من #أساس الجيبوتي ضمن الدور التمهيدي من #كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2pic.twitter.com/rS4vHVfJr5
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 22, 2019
التعليقات (0)