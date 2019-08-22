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بالفيديو.. الساورة تحقق فوزا ثانيا بشق الأنفس

الرياضة
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بالفيديو.. الساورة تحقق فوزا ثانيا بشق الأنفس
بقلم حكيم شق الطين

تمكن نادي شبيبة الساورة مساء اليوم الخميس، من تحقيق فوز ثاني صعب عبر نظيره تيليكوم الجيبوتي في بطولة كأس العرب للاندية البطلة.

وجاء الفوز الصعب لنسور الساورة على ارض المغرب بهدف في الدقيقة 91 من عمر اللقاء عن طريق فاتح طالح
وبهذه النتيجة يحقق الساورة الفوز الثاني في البطولة بعد أن تمكن بالفوز في الجولة الأولى على حساب نادي فومبوني من جزر القمر.


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