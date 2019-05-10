بالفيديو.. “السعادة” تغمر “محرز” في “السيتي” !!

يتواجد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بمعنويات مرتفعة رغم الوضعية الصعبة التي يعيشها بتواجده الدائم على مقاعد البدلاء.

وهو ماأظهره الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” سهرة أمس الجمعة.

ويوضح الفيديو الخاص بالحصة التدريبية ماقبل الآخيرة تواجد “محرز” في أفظل أحواله من الناحية المعنوية.

وذلك من خلال الإبتسامة التي رافقته وكذا مداعبته لأحد أعضاء الطاقم الفني للمدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.