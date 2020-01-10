بالفيديو … السعودية تستفيق على حريق هائل في برج جدة

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بالفيديو … السعودية تستفيق على حريق هائل في برج جدة
بقلم غنية جيباوي

أفاقت السعودية على كارثة صباح الجمعة، اثر اندلاع حريق مهول في برج جده، قيد الإنشاء.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع للنيران الملتهبة في رأس البرج، وتطاير من جنبات المبنى الواقع على كورنيش جده.

وقال شهود عيان إنه تم سماع صرخات العمال المحصورين داخل البناية.

ولحد الساعة لم تتم السيطرة على الحريق، فيما يستبعد وقوع إصابات في صفوف العاملين بالبرج.

وشوهدت إحدى الطائرات التابعة للدفاع المدني السعودي وهي تشارك في عمليات الاخماد.

ومن المفترض أن ينافس برج جده، برج خليفة الواقع بدبي، عند الانتهاء من البناء.


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