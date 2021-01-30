بالفيديو.. السعوديون يستقبلون سوداني بـ”يا الرايح وين مسافر”

خص الفتح السعودي، لاعبه الجديد، العربي هلال سوداني، بإستقبال مميز، وفيديو رائع، بمناسبة توقيعه الرسمي مع النادي الأخضر.

ونشر الحساب الرسمي لـ”النموذجي” فيديو بعنوان “سوداني فتحاوي”، مُرفقة بأغنية دحمان الحراشي العالمية “يا الرايح”.

يُذكر بأن السعوديين، تمكنوا من الظفر بخدمات مُحارب الصحراء، لمدة ستة أشهر، أي الى غاية نهاية الموسم الجاري.

وكان إبن الشلف، قد غادر الأوليمبياكوس اليوناني، بداية الأسبوع، بعد فسخ عقده مع كبير الإغريق بالتراضي.