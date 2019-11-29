بالفيديو.. السعوديون يُهاجمون “بن العمري” ويصفونه باللاعب “الفوضوي” !

الرياضة
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بالفيديو.. السعوديون يُهاجمون “بن العمري” ويصفونه باللاعب “الفوضوي” !
بقلم أمير بهلول

لم يتردد المحللون السعوديون في مهاجمة المدافع الجزائري “جمال بن العمري” الذي يرفض العودة لتدريبات فريقه “الشباب”.

فقد وصف بعض محللي القنوات السعودية المدافع الجزائري باللاعب الفوضوي وأنه لا يحترم نادي الشباب.

كما أكد المحللون أن “جمال” قبل كأس إفريقيا ليس جمال بعد كأس إفريقيا، فالسعوديون يرون أنهم يبالغون في مدحه !.

كما أن روحه القتالية والقيادية في الميدان مجرد أفلام ! بالإضافة إلى الحماس المفتعل !.


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