بالفيديو.. السفارة الأمريكية تتمنى للجزائريين عيدا سعيدا

تمنت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر ، لكل الجزائريين عيدا سعيد بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك فيديو لتلاميذ المدرسة العالمية الأمريكية بالجزائر.

وهم يتمنون عيدا سعيدا لكل الجزائريين، واعضاء من السفارة، على أنغام “مزينو إنهار اليوم ” للفنان عبد الكريم دالي.