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بالفيديو.. السفارة الأمريكية تتمنى للجزائريين عيدا سعيدا

المجتمع
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بالفيديو.. السفارة الأمريكية تتمنى للجزائريين عيدا سعيدا
بقلم مصطفى.ق

تمنت سفارة الولايات المتحدة  في الجزائر ، لكل الجزائريين عيدا سعيد بمناسبة عيد الفطر.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك فيديو لتلاميذ المدرسة العالمية الأمريكية بالجزائر.

وهم يتمنون عيدا سعيدا لكل الجزائريين، واعضاء من السفارة، على أنغام “مزينو إنهار اليوم ” للفنان عبد الكريم دالي.

سفارة الولايات المتحدة تتمنى لكم #عيد_سعيد مع تلاميذ المدرسة العالمية الأمريكية بالجزائر. كل عام و أنتم بخير تعيدو بالصحة و الهناء. #UDDZ #EidMubarak #EidAlFitr #Eid

Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Lundi 3 juin 2019


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