بالفيديو.. السفارة الأمريكية ترمم “بيت السفير” في الجزائر

تقوم السفارة الأمريكية في الجزائر بترميم بيت السفير، حسب ما نشرته السفارة الأمركية في الجزائر.

ونشرت السفارة الامريكية في الجزائر على صفحتها الرسمية في فايسبوك، انها أنطلقت في بترميم بيت السفير، هذا المعلم التاريخي الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.