بالفيديو.. السفارة الأمريكية ترمم “بيت السفير” في الجزائر

تقوم السفارة الأمريكية في الجزائر بترميم بيت السفير، حسب ما نشرته السفارة الأمركية في الجزائر.
ونشرت السفارة الامريكية في الجزائر على صفحتها الرسمية في فايسبوك، انها أنطلقت في بترميم بيت السفير، هذا المعلم التاريخي الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر.
Restoration of Ambassador's Residence
نقوم الآن بترميم بيت السفير الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. في رأيكم، ما هي المعالم التاريخية الأخرى التي يجب يتم حمايتها وترميمها؟We are now restoring the Ambassador's house, which dates back to the mid-19th century. What are other historic monuments that you think need to be protected and restored?#CulturalPreservation
Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Dimanche 5 janvier 2020
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