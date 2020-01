بالفيديو.. السفارة الأمريكية ترمم “بيت السفير” في الجزائر

Restoration of Ambassador's Residence

نقوم الآن بترميم بيت السفير الذي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. في رأيكم، ما هي المعالم التاريخية الأخرى التي يجب يتم حمايتها وترميمها؟We are now restoring the Ambassador's house, which dates back to the mid-19th century. What are other historic monuments that you think need to be protected and restored?#CulturalPreservation

