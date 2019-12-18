بالفيديو.. السفارة الأمريكية تفتح مسابقة باللغة العربية بمانسبة اليوم العالمي

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، اليوم الإثنين، عن إقامة مسابقة باللغة العربية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وحسب الصفحة الرسمية للسفارة، ذكرت بأنّ يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي للغة العربية.

وبمناسبة هذا اليوم قامت ذات السفارة بانتقاء ديبلوماسيون أمريكيون من الأردن والجزائر، على أن يختاروا قصائد للشعراء عرب، ويتلونها بلغة الضاد في فيديو مقتصر للمترشحين.

كما دعت السفارة الجمهور والمتابعين لصفحتها التصويت لأفضل أداء بعد نهاية الفيديو، فيما لم تكشف عن نوعية وقيمة الهدية للفائز.