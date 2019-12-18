بالفيديو.. السفارة الأمريكية تفتح مسابقة باللغة العربية بمانسبة اليوم العالمي

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، اليوم الإثنين، عن إقامة مسابقة باللغة العربية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.
وحسب الصفحة الرسمية للسفارة، ذكرت بأنّ يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي للغة العربية.
وبمناسبة هذا اليوم قامت ذات السفارة بانتقاء ديبلوماسيون أمريكيون من الأردن والجزائر، على أن يختاروا قصائد للشعراء عرب، ويتلونها بلغة الضاد في فيديو مقتصر للمترشحين.
كما دعت السفارة الجمهور والمتابعين لصفحتها التصويت لأفضل أداء بعد نهاية الفيديو، فيما لم تكشف عن نوعية وقيمة الهدية للفائز.
١٨ ديسمبر هو #اليوم_العالمي_للغة_العربية! للإحتفال بهذا اليوم، ديبلوماسيون أمريكيون يتغنون ب #لغة_الضاد. يُرجى التصويت لأفضل أداء بعد نهاية الفيديو. ما هي قصيدتك المفضلة؟December 18 is #WorldArabicLanguageDay! To celebrate, listen to some of our diplomats in Algeria and Jordan recite Arabic poetry and vote for the best recitation at the end of the video. What is your favorite Arabic poem?
Publiée par U.S. Embassy Algiers sur Mercredi 18 décembre 2019
التعليقات (0)