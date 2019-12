بالفيديو.. السفارة الأمريكية تفتح مسابقة باللغة العربية بمانسبة اليوم العالمي

World Arabic Language Day

١٨ ديسمبر هو #اليوم_العالمي_للغة_العربية! للإحتفال بهذا اليوم، ديبلوماسيون أمريكيون يتغنون ب #لغة_الضاد. يُرجى التصويت لأفضل أداء بعد نهاية الفيديو. ما هي قصيدتك المفضلة؟December 18 is #WorldArabicLanguageDay! To celebrate, listen to some of our diplomats in Algeria and Jordan recite Arabic poetry and vote for the best recitation at the end of the video. What is your favorite Arabic poem?

