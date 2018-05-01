بالفيديو.. السفير الأمريكي بالجزائر وزوجته يتابعان نهائي الكأس في ملعب 5 جويلية

يتواجد السفير الأمريكي بالجزائر جون دي روشي وزوجته كارين، بملعب 5 جويلية، حيث يتابعان نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل واتحاد بلعباس.
ونشر السفير الأمريكي فيديو له رفقة زوجته من ملعب 5 جويلية عبر الصفحة الرسمية للسفير على “تويتر”.
وكتب السفير عبر تويتر: “زوجتي كارين وأنا سعيدان بتواجدنا في ملعب 5 جويلية لحضور نهائي كأس الجمهورية بين إتحاد بلعباس وشبيبة القبائل”.
زوجتي كارين وأنا سعيدان بتواجدنا في ملعب 5 جويلية لحضور نهائي كأس الجمهورية بين إتحاد بلعباس وشبيبة القبائل. #USMBA #JSK pic.twitter.com/jpwioF131f
— Ambassador Desrocher (@USAmbtoAlgeria) May 1, 2018
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