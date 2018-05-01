بالفيديو.. السفير الأمريكي بالجزائر وزوجته يتابعان نهائي الكأس في ملعب 5 جويلية

يتواجد السفير الأمريكي بالجزائر جون دي روشي وزوجته كارين، بملعب 5 جويلية، حيث يتابعان نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل واتحاد بلعباس.

ونشر السفير الأمريكي فيديو له رفقة زوجته من ملعب 5 جويلية عبر الصفحة الرسمية للسفير على “تويتر”.

وكتب السفير عبر تويتر: “زوجتي كارين وأنا سعيدان بتواجدنا في ملعب 5 جويلية لحضور نهائي كأس الجمهورية بين إتحاد بلعباس وشبيبة القبائل”.