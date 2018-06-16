بالفيديو.. السفير الأمريكي يُهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر بتلاوة من القرآن

هنأ السفير الأمريكي بالجزائر الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، بلهجة جزائرية افتتحها بتلاوة من القرآن.
السفير الأمريكي وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بالتويتر، فضّل افتتاح تهنئته بمناسبة عيد الفطر، بتلاوة من القرآن.
وتلى الأية المشارك الأمريكي بمسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم “عدين شهرزاد رحمان”.
وبعد ختم الاية وبلهجة جزائرية قال السفير الأمريكي بالجزائر ” صح عيدكم”.
أصالة عن نفسي ونيابة عن كل زملائي في @USEmbAlgiers صحّ عيدكم. أنا هنا مع عدين شهزاد رحمن أول مشارك أمريكي على الإطلاق في جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم @1439_2918. #عيد #عيدكم_مبارك #عيد_الفطر #كل_عام_و_انتم_بخير pic.twitter.com/4i7lUkkPU2
— Ambassador Desrocher (@USAmbtoAlgeria) June 14, 2018
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