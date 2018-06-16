بالفيديو.. السفير الأمريكي يُهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر بتلاوة من القرآن

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بالفيديو.. السفير الأمريكي يُهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر بتلاوة من القرآن
بقلم إيمان علي إسماعيل

هنأ السفير الأمريكي بالجزائر الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، بلهجة جزائرية افتتحها بتلاوة من  القرآن.

 السفير الأمريكي وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بالتويتر، فضّل افتتاح تهنئته بمناسبة عيد الفطر، بتلاوة من القرآن.

 وتلى الأية المشارك الأمريكي بمسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم “عدين شهرزاد رحمان”.

وبعد ختم الاية وبلهجة جزائرية قال السفير الأمريكي بالجزائر  ” صح عيدكم”.

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