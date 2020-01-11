بالفيديو ..السفير البريطاني يهنئ الجزائريين بمناسبة “يناير”

هنئ السفير البريطاني في الجزائر، باري لوين، الجزائريين بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة.

ونشر السفير البريطاني على صفحته الرسمية في فايسبوك فيديو يهنئ فيه الجزائريين بمناسبة رأس السنة الامازيغية “يناير”.

واختتم السفير الفيديو بالقول، أتقدم لكم بأصدق التهاني، كل عام وأنتم بخير، أسقاس أمقاس 2970.