بالفيديو ..السفير البريطاني يهنئ الجزائريين بمناسبة “يناير”

الوطني
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بالفيديو ..السفير البريطاني يهنئ الجزائريين بمناسبة “يناير”
بقلم مصطفى.ق

هنئ السفير البريطاني في الجزائر، باري لوين، الجزائريين بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة.

ونشر السفير البريطاني على صفحته الرسمية في فايسبوك فيديو  يهنئ فيه الجزائريين بمناسبة رأس السنة الامازيغية “يناير”.

واختتم السفير الفيديو بالقول، أتقدم لكم بأصدق التهاني، كل عام وأنتم بخير، أسقاس أمقاس 2970.

تهاني سعادة سفير بريطانيا العظمى بمناسبة ينَّاير 2790

بمناسبة رأس السنة الامازيغية ' يناير ' يتقدم لكم سعادة السفير باري لوين بأصدق التهاني.كل عام و أنتم بخير، أسقاس أمقاس 2970

Publiée par UK in Algeria sur Jeudi 9 janvier 2020


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