بالفيديو.. السفير الفرنسي يشرح إجراءات إعادة جماجم الشهداء

قال السفير الفرنسي بالجزائر أمس، إنه سيتم المرور بأربع مراحل أساسية خلال عملية إرجاع الجماجم الجزائرية إلى موطنها.

السفير الفرنسي، قال إنه تم إيداع طلب رسمي من الجزائر في ديسمبر الماضي، على مستوى وزارة الخارجية الفرنسية،

تأتي المرحلة الثانية وتتمثل فيما يسمى بإلغاء التصنيف الفرنسي للجماجم الجزائرية المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس.

وتتمثل الخطوة الثالثة حسب السفير الفرنسي في تقديم مشروع قانون لمناقشته بالبرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ، يسمح بإعادة جماجم المقاتلين الجزائريين.

وبعد التصويت والموافقة على القانون سيتم إعادتها إلى الجزائر.