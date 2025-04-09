بالفيديو.. السنافر يعيشون ليلة بيضاء احتفالا التأهل التاريخي

عرفت شوارع مدينة قسنطينة احتفالات كبيرة لأنصار النادي الرياضي القسنطيني، بمعاقل الفريق في زيغود يوسف وديدوش مراد والمدينة الجديدة علي منجلي.

واحتفل “السنافر” بالتأهل التاريخي إلى الدور نصف النهائي من كأس الكاف، على حساب اتحاد العاصمة، بركلات الترجيح في ملعب 5 جويلية.

في سياق متصل، أبدى مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم على حساب اتحاد العاصمة.

وقال خير الدين مضوي في تصريح له عقب المباراة: “هنيئا لكل أنصار النادي على هذا التأهل التاريخي المستحق، قدمنا مباراة بطولية وكنا الأفضل في معظم مجريات اللقاء”.

وأضاف مضوي: “حضّرنا بشكل جيد لهذا الموعد، وأوجه الشكر لكل من شارك في هذا الإنجاز”.

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