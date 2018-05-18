بالفيديو.. السنافر يُلهبون حملاوي قبل بداية لقاء بارادو

صنع أنصار شباب قسنطينة أجواء خيالية سهرة اليوم قبل بداية اللقاء الذي يجمع فريقهم بالضيف نادي بارادو.
في الجولة ال30 والأخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس والجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.
وأشعل السنافر الألعاب النارية قبل بداية المباراة التي سيستلم بعد نهايتها أشبال المدرب عبد القادر عمراني درع البطولة.
🇩🇿 CS Constantine 🔥🔥 pic.twitter.com/pfYcgY3XGo
— Walid Bylka (@bylka613_) May 18, 2018
CS Constantine fans before kick-off today 🔥🔥 #Ligue1DZ #Algeria #Africa #Ultras pic.twitter.com/KQsSirGiS1
— Walid Bylka (@bylka613_) May 18, 2018
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