بالفيديو.. السنافر يُلهبون حملاوي قبل بداية لقاء بارادو

صنع أنصار شباب قسنطينة أجواء خيالية سهرة اليوم قبل بداية اللقاء الذي يجمع فريقهم بالضيف نادي بارادو.

في الجولة ال30 والأخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس والجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وأشعل السنافر الألعاب النارية قبل بداية المباراة التي سيستلم بعد نهايتها أشبال المدرب عبد القادر عمراني درع البطولة.